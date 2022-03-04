Украинцев попросили пропускать на дорогах машины на иностранных номерах

В настоящее время жителям Украины помогает огромное количество волонтеров из разных стран мира. Они везут в нашу страну продукты питания, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости. Для того, чтобы они могли максимально быстро преодолевать многокилометровые расстояния, украинских автомобилистов попросили пропускать машины на иностранной регистрации без очереди.

«Если вы видите польский/немецкий/шведский или другой автомобиль с иностранными номерами, который едет без очереди через пограничный КПП, просим пропускать их без очереди. Это возвращаются машины, привозившие в Украину гуманитарную помощь! Пропустите их без боя!», – написал на своей странице в Fаcebook волонтер Игорь Сайко.

Сайко подчеркнул, что речь идет не только о фурах. Это могут быть грузовики, микроавтобусы или просто частные легковые машины. Люди, рискуя собственной жизнью, едут в регионы с самой сложной ситуацией, а на границе сталкиваются с хамством и агрессией украинских граждан. В результате, мы теряем помощь, которая так необходима жителям страны. Давайте будем терпимее к окружающим!