Mercedes-Benz и ZF презентуют электрические самосвалы

На всемирной выставке коммунальной техники IFAT 2022, которая откроется в Мюнхене 30 мая, состоится презентация двух самосвалов на электрическом шасси Mercedes-Benz eActros. На машинах установлена малошумная, полностью электрическая коробка отбора мощности eWorX от компании ZF.

Последняя включает в себя электромотор мощностью 50 кВт, инвертор, блок управления со специальным ПО, систему охлаждения и гидравлический насос. eWorX действует как интерфейс между автомобилем и рабочим оборудованием и обменивается данными через CAN-шину автомобиля. Система функционирует независимо от тягового привода и поэтому может использоваться на машинах как с электрическими осями, так и с центральным электродвигателем. Питается коробка отбора мощности от тяговой батареи электромобиля.

Что же касается представленных на IFAT 2022 двух самосвалов на шасси Mercedes-Benz eActros, то один из них будет экспонироваться в виде портального мусоровоза, со спецнадстройкой Palfinger (на фото), а другой – с системой быстрой погрузки-разгрузки типа мультилифт, с оборудованием Meiller.