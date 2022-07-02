ЛуАЗ-969М модернизировали для службы в теробороне

Сегодня украинские защитники для выполнения своих боевых задач использую самые различные внедорожники. Отрадно, что роль автомобилей-солдат выполняют и машины отечественного производства. И тому пример – вот этот ЛуАЗ-969М «Волынь». Представленный экземпляр был переделан в армейский джип и обрел ласковое имя «Хоробрик».

Машина получила жесткую крышу, а поверх нее- еще и мощный решетчатый багажник. Для удобства доступа к последнему с левой стороны установлена специальная лесенка. На багажнике, как видно, сложена маскировочная сетка типа «кикимора». Фары головного света также закрыты стандартными светомаскировочными насадками.

Луцкий джип оснастили более мощным, скошенным по краям передним бампером, трубчатыми подножками-порогами и увеличенными наружными зеркалами. Для комфортной езды в жаркое время подъемная задняя дверь в надстройке была демонтирована.

И еще одна интересная деталь кормы – на запасном колесе изображена эмблема роты «УВО», входящей в состав 112-й отдельной бригады теробороны Киева.