На аукционе продали легкий танк с двигателем Jaguar (видео)

С молотка ушел самый быстрый серийный танк Alvis Sabre, построенный на базе Scorpion, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Торги прошли на площадке Collecting Cars. Финальная ставка за боевую машину 1972 года выпуска составила 35 000 долларов. Несмотря на солидный возраст, танк находится в хорошем состоянии и полностью на ходу. Перед продажей его полностью отремонтировали, провели замену двигателя, коробки передач, вентилятора и генератора переменного тока. Отрегулировали подвеску и заменили все масла и фильтры.

Этот танк классифицируется как легкая машина, хотя на самом деле таковой не является. Его вес составляет 8 тонн. Также Sabre называют гибридной машиной, так как он представляет собой комбинацию кузова FV107 Scimitar с башней FV721 Fox. В его комплектацию входит 30-мм пушка L21A1 RARDEN, но она, по понятным причинам, не рабочая.

В движение бронемашину приводит 4,2-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель Jaguar J60 мощностью 800 л.с., который используется в классическом купе Jaguar E-Type. Он сопряжен с коробкой передач David Brown TN15D. У нее есть 7 передних и 7 задних передач, что позволяет Sabre разворачиваться на 360 градусов вокруг собственной оси.