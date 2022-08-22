Новый Volkswagen Caddy не прошел проверку «лосиным тестом»

Причиной провала вэна стали всесезонные шины и автоматическая коробка передач

Журналисты km77, регулярно устраивающие проверки автомобилей «лосиным тестом», опубликовали новое видео. Его героем стал Volkswagen Caddy нового поколения.

Смысл испытания заключается в резком перестроении с последующим возвратом в свою полосу, как при встрече с реальным животным. При этом все конусы, ограничивающие отведенный для маневра коридор, должны остаться на месте. Проходной считается скорость в 77 км/ч.

Лучшей для Volkswagen Caddy стала скорость в 67 км/ч, что слишком мало для современного автомобиля. По мнению автожурналистов, показать себя лучше вэну помешали всесезонные шины, которые оказались неэффективными при температуре окружающей среды +36°C. Не исключено, что с соответствующими сезону летними шинами Caddy был бы результативнее.

Не лучшим образом вел себя автомобиль и в слаломе. Интенсивно ускоряться ему помешали внушительные габариты и алгоритм автоматической коробки передач. В то же время испытатели отметили отзывчивое рулевое управление, стабильную заднюю ось и вполне предсказуемое поведение. Отдельной похвалы заслужила система стабилизации нового Volkswagen Caddy.