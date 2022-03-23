На блокпосту засветился самый необычный танк

На днях на одном из украинских блокпостов появился интересный танк – это реплика… известного немецкого танка «Пантера» Второй мировой. Танк не чистая бутафория, так как корпус, судя по снимкам, имеет толщину броневых листов где-то до 30 мм.

Характерной особенностью танка «Пантера» были опорные катки, расположенные в шахматном порядке. Понятно, что создатели реплики не имели возможности воспроизвести такую сложную ходовую часть.

Поэтому они использовали базу среднего артиллерийского тягача АТС-59Г, который выпускался в Польше с 1969 по 80-е гг. для вооруженных сил СССР и Болгарии. У него в отличие от советских танков тех лет – Т-54 и Т-55 ведущий каток гусеницы был расположен не сзади, а спереди, как, кстати, и у родной «Пантеры». Да и опорные катки имели иной, оригинальный рисунок.

А теперь самое интересное. Двигатель на нашем танке находится не сзади, а по центру, опять же, как у АТС-59Г. Об этом красноречиво говорят воздуховоды в средней части корпуса. Так что на реплике «Пантеры», скорее всего, стоит и тот же двигатель. А именно А-650 семейства В-2. Этот агрегат V12 рабочим объемом 38,9 л и мощностью 300 л. с. обеспечивает скорость тягачу массой 13,7 т до 45 км/ч.

Тяжелый танк PzKpfw V Panther был лучшим танком вермахта и одним из сильнейших танков Второй мировой. Интересно, что образцом для его корпуса послужила форма легендарного танка Т-34, созданного в Харькове еще в 1940 году. Броневые листы, расположенные под значительными углами, заметно повышали его противоснарядную стойкость. «Пантера» выпускалась с января 1943 по апрель 1945 года. Было изготовлено 5976 машин в трех основных модификациях.

Боевая масса составляла 43 – 45,5 т. Экипаж был 5 чел. 75-мм пушка с длиной ствола 70 калибров обеспечивала высокую начальную скорость бронебойного снаряда – 925 м/с. Это позволяло на дистанции 1 км пробивать 130-мм броню. Толщина лобовой брони корпуса «Пантеры» составляла 80 – 60 мм, а борта – 40 мм. Бензиновый двигатель Maybach V12 рабочим объемом 23 л развивал 700 л. с. Он позволял развивать скорость до 46 км/ч.

В ходе боевых операций танки PzKpfw V Panther, особенно первых выпусков, показали недостаточную надежность узлов и агрегатов. На Восточном фронте «Пантеры» в массовом порядке впервые были применены летом 1943 года в боях на Курской дуге, где несли большие потери.