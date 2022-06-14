На Еurosatory 2022 дебютировала самоходная 155-мм гаубица новой концепции

С 13 по 17 июня в Париже проходит крупнейшая Международная выставка вооружения Eurosatory 2022. Одной из её сенсаций стал мировой дебют прототипа самоходной гаубицы MORANA от чешской компании Excalibur Army – на шасси Tatra T815 (8х8).

В отличие от своих предшественников, Morana использует новую концепцию, с надстройкой (башней) для беспилотного вооружения, установленной в задней части, а не посередине шасси, с силовым агрегатом, расположенным за кабиной, сообщает Janes.

Экипаж Morana включает водителя, командира и оператора, сидящих в четырехдверной бронированной кабине с баллистической и противоминной защитой уровня 2 по STANAG 4569. Четвертый член экипажа может выполнять дополнительные функции в зависимости от задачи.

Установленный на крыше дистанционно управляемый боевой модуль Guardian Secutor оснащен 12,7-мм пулеметом.

Система вооружения калибра 155/52 мм, разработанная в сотрудничестве со словацкой компанией ZTS Špeciál, имеет полностью автоматическую систему заряжания и новое автоматизированное устройство для добавления пороховых зарядов к снарядам, что обеспечивает высокую скорострельность. Башня с электрогидравлическим приводом, управляемая непосредственно экипажем из кабины, имеет поворот до 60° вправо и влево от продольной оси машины. Оператору доступны автоматизированная система наведения оружия, бортовая система контроля и диагностики, боевая информационная система.

Надстройка для вооружения выполнена в виде отдельного агрегата, который может быть интегрирован в различные типы колесных или гусеничных шасси, благодаря независимому энерго- и гидроагрегату.

Презентация гаубицы прошла в стиле спуска корабля на воду – с политием корпуса шампанским. На мероприятии присутствовали посол Чехии во Франции Мишель Флейшман, заместитель министра обороны Томаш Копечный и президент ассоциации АОBP – Jiřím Hynkem.

Ещё одной мировой премьерой на стенде Excalibur Army является тактический спасательный автомобиль TREVA-30, также на четырехосном полноприводном шасси Tatra T815 с бронекабиной. Он оснащён лебедкой с тягой в 25 т и краном грузоподъемностью 30 т.