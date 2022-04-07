На Харьковщине оккупанты утопили танк и бросили интересный бронеавтомобиль

Вооруженные силы Украины продолжают давить рашистских оккупантов в Харьковской области. На этот раз они «помогли» врагу с понтонной переправой. В итоге под воду угодил танк Т-72, а вот другой трофей достался сухеньким – это «Урал-432009», он же «Урал-ВВ».

Этот бронеавтомобиль был разработан специально для внутренних войск рф и поступил в части в 2014 году. Он построен на базе стандартного «Урал-4320» (6х6). Особенностью конструкции является интеграция кабины и десантного отделения на 15 человек в один модуль. Основной корпус имеет 5-й класс защиты по ГОСТУ-Р 50963-96, а передняя часть и стекла – 6-й класс (от бронебойных пуль 7,62 мм). Что же касается моторного отсека, то он бронирован по 3-м классу. Автомобиль выдерживает подрыв мины, эквивалентной 2 кг тротила.

Длина машины – 8500 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3100 мм. Боевая масса – 17,3 т. «Урал-ВВ» изначально предлагался в двух вариантах по силовым установкам. Так, модель 432009-31 оснащалась дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой коробкой передач, а модель 432009-73 – мотором ЯМЗ-5364.10 в 285 «лошадок», работающим в паре уже с 9-ступенчатой КП.

«Урал-ВВ» способен работать с прицепом массой до 11,5 т. Максимальная скорость составляет 90 км/ч. Машина может преодолевать подъемы до 60% и брод глубиной до 1,75 м. Теперь этот трофей потрудится на ВСУ.