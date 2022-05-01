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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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В Украину ввезли самоходный кран, который разбирал Берлинскую стену
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В Киев из Риги прибыли 11 больших автобусов Mercedes-Benz в качестве гуманитарной помощи
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Цена на бензин будет больше 50 грн – зарегистрирован новый законопроект
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В полиции рассказали, как работают камеры автофиксации во время войны
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В Киеве замечен очень редкий немецкий пикап
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Рус Укр
Автоцентр Новости «Зеленая карта» снова нужна при выезде за границу

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