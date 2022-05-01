«Зеленая карта» снова нужна при выезде за границу

В НБУ пояснили где и на каких условиях можно оформить договор международного страхования автомобиля

С 28 апреля для пересечения границы с Польшей на собственном автомобиле снова нужна «Зеленая карта». Об этом сообщил Национальный банк Украины, со ссылкой на иностранных партнеров. В НБУ считают, что полис будут требовать и на границах с другими европейскими странами.

«Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны у большинства из них не было никакой возможности приобретать полисы «Зеленая карта», отправляясь за границу в поисках безопасного места. За два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Также они отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом», — прокомментировала ситуацию директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Напомним, что с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на личном автомобиле полиса страхования, но сейчас ситуация изменилась. Чтобы требование предъявить полиса не застало вас врасплох, позаботиться о страховке рекомендуют заранее.

Стоимость полиса «Зеленая карта» установлена МТСБУ и является одинаковой для всех страховых компаний. На сегодняшний день оформить договор у украинских страховщиков можно со скидкой 50%. Его стоимость зависит от типа транспортного средства, страны, в которую вы направляетесь и срока действия договора. Минимально — это 15 дней, максимально — 12 месяцев.

В связи с военным положением процедура оформления «Зеленой карты» существенно упрощена. В частности, можно оформить электронный полис и предъявлять его с любого гаджета. Украинские электронные полисы признают все страны члены системы «Зеленая карта».