На військовому параді покажуть новітні вантажівки DAF CF Military
На військовому параді, що традиційно проводять 21 липня на честь Національного дня Бельгії, проїдуть перші шість передсерійних вантажівки DAF CF Military. Це чотиривісні моделі (8х8) зі звичайною і броньованими кабінами – контейнеровози і самоскиди типу мультиліфт з кранами-маніпуляторами.
Збройні сили Бельгії в 2022 – 2025 рр. повинні отримати в рамках останнього контракту 879 вантажівок DAF CF Military, з яких 636 – з колісною формулою 4х4, а 243 – 8х8. Перші оснастять моторами MX-11 в 10,8 л (410 к. с.), а другі – MX-13 в 12,9 л (460 к. с.).
Шасі з хребтовою рамою і незалежною підвіскою коліс вироблені чеською компанією Tatra Defense Vehicles. Вона ж виробник і броньованих кабін, якими будуть укомплектовані 243 автомобіля. Що ж стосується надбудов, то в рамках тендеру системи крюкового захвату і крани-маніпулятори поставить компанія HIAB, самоскидні кузови – фірма VS-Mont, а звичайні вантажні платформи – виробник Porgest.