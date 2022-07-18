Блогер нашел раритетный Renault 12 с минимальным пробегом (фото)

Классические автомобили продолжают пользоваться популярностью и в наши дни. Особенно ценятся среди коллекционеров экземпляры авто, которые находятся в идеальном состоянии, что впрочем не удивительно. Именно такой Renault 12 в комплектации TL удалось найти американскому блогеру Kaskoteoficial.

Этот представитель французского автопрома, построенный в 1988 году, выглядит просто превосходно. Он полностью в оригинальной комплектации и даже на ходу. На одометре автомобиля зафиксирован пробег в 75 км. Все это время он простоял в дилерском центре Буэнос-Айреса (Аргентина) и, увы, за 34 года так и не нашел своего владельца.

«Еще одна находка и еще одна история в моей жизни. Сказали, что остался только один Renault 12 с нулевым пробегом. Вот он мой 12 с 0 км. Ждите обзор на канале», — написал блогер на своей странице в Instagram.

Renault 12 является среднеразмерным семейным автомобилем. Во Франции он выпускался с 1970 по 1980 год. Также производство было налажено в Турции (до 2000 года), Румынии (до 2006 года) и Аргентине (до 1996 года). За все время было продано более 2,5 млн экземпляров. Такой спрос обусловлен тем, что машина выглядела не только стильно, а и комплектовалась рядным 4-цилиндровым двигателем, который работал в паре с системой переднего привода.