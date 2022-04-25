На вооружение украинских защитников встанут американские бронетранспортеры М113

Национальная гвардия Западной Вирджинии (США) заявила о передаче Украине бронетранспортеров М113. Точное количество техники, которая приедет в нашу страну, пока не разглашается.

«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало ВСУ значительный импульс для защиты страны от российской агрессии», – заявил губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис.

Отметим, что эти «боевые автобусы» используются для перемещения солдат. В машине может разместиться одиннадцать бойцов и два члена экипажа. Алюминиевая броня БТРа М113 позволяет защитить их от огня из стрелкового оружия.