Новости Первый электрический Aston Martin выйдет в 2025 году

Британский производитель спорткаров озвучил стратегию электрификации линейки

Aston Martin озвучил обновленную стратегию электрификации модельной линейки. В соответствии с новым планом под названием Racing.Green сроки электрификации несколько сдвинулись во времени. В частности, в феврале 2020 года заявлялось, что запуск электрического суббренда Lagonda откладывается до 2023 года. Но сейчас планы изменились.

Первый плагин-гибрид Aston Martin — среднемоторный гиперкар Valhalla — выйдет на рынок в 2024 году. Годом позже появится первый полностью электрический автомобиль марки. Завершить электрификацию модельной линейки британцы намерены в 2026 году, а к 2029 году углеродно-нейтральным станет все производство, включая цепочки поставок.

С этой целью компания планирует установить на заводе в Южном Уэльсе более 14 тысяч солнечных панелей. Это позволит покрыть 20% потребностей предприятия в электрической энергии. Параллельно будет сокращено потребление воды и увеличено использование материалов вторичной переработки.

Еще одна важная цель компании — достижение гендерного равенства. В рамках программы «Разнообразие, равенство и инклюзивность» в течение пяти следующих лет 25% руководящих должностей в компании займут женщины.