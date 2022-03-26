Национальная гвардия Украины внесла весомый вклад в борьбе с рашистами

Национальная гвардии Украины 26 марта отмечает уже восьмой день рождения. По этому поводу ее командующий – генерал-лейтенант Юрий Лебедь поздравил гвардейцев с их профессиональным праздником.

С момента создания в 2014 году гвардейцы ежедневно выполняли свои обязанности, защищая территориальную целостность государства в районе проведения АТО/ООС, охраняли мир и спокойствие на улицах городов. И сегодня они делают все возможное, чтобы защитить нашу страну от коварного врага, который начал полномасштабное вторжение. И в этом огромную помощь оказывают автомобили, в том числе производства компании “Украинская бронетехника”

Как и в 2014 году, воины Нацгвардии одними из первых вступили в бой, чтобы свести на нет захватнические планы российской федерации. Так, 24-го февраля гвардейцы нанесли поражение вражескому десанту под Гостомелем, делая невозможным его планы продвигаться в столицу. А обычные ребята – срочники подбили 4 российских танка на подступах к Харькову. И дальше вместе с Вооруженными Силами Украины гвардейцы мужественно выполняют поставленные задачи, обороняют Киев, Мариуполь, Харьков, Чернигов другие населенные пункты, что свидетельствует о нашей высокой мотивации, профессионализме и опыте! О готовности мужественно и уверенно защищать родную землю. И так будет впредь!

Появляются новые города-герои, появляются новые герои в нашем строю! Только за этот месяц за мужество, отвагу и героизм награждены 477 военнослужащих. Звания Героя Украины удостоены 8 гвардейцев, из них 5 посмертно. Мы помним каждого, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи. Вечная слава героям! Украина обязательно победит!