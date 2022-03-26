Оккупанты лишились реактивной установки разминирования

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 25 марта, украинские защитники отбили 6 вражеских атак. Наши воины уничтожили: до 100 человек личного состава, 8 танков, 7 бронетранспортеров, 7 БМП, одну бронированную машину, 8 автомобилей, и 2 беспилотник.

Кроме того, уничтожена реактивная установка разминирования УР-77 “Метеорит”. созданная на базе САУ 2С1 “Гвоздика”. УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров.

В качестве основного вооружения используются заряды разминирования. Одна установка способна перевозить два заряда. Один заряд расчищает прямоугольник со сторонами 90х6 метров в минном поле. Установка УР-77 может использовать заряды марок УЗ-67, УЗП-77 и ЗРЩ.

В процессе запуска заряда и разминирования, экипаж остаётся внутри машины. Время одного полного цикла разминирования составляет около 3—5 минут. Перезарядка занимает около 30—40 минут.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03, по данным Генштаба, ориентировочно составили:

личного состава – 16 400 человек,

танков‒ 575 ед, боевых бронированных машин – 1640 ед,

артиллерийских систем – 293 ед,

РСЗО – 91 од, средства ПВО – 51 од,

самолётов – 117 ед, вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники – 1131 ед,

корабли/катера – 7 од, цистерн с ГСМ – 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 56. Специальная техника – 19.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.