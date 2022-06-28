Немецкие САУ «Panzerhaubitze 2000» вышли на боевые позиции (фото)

Самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» прибыли в Украину несколько недель назад и уже находятся на передовых позициях линии фронта. Украинские защитники держат максимально в секрете место расположения гаубиц, которые призваны переломить ход войны в пользу нашей страны.

На снимках видно, что новейшие немецкие САУ замаскированы растительностью, чтобы их было сложнее идентифицировать врагу. При этом надпись в национальных цветах «Добро пожаловать в Украину, суки!» прикрывать листвой не стали. Отмечает издание Bild.

Журналистам издания удалось пообщаться с экипажем немецкого Panzerhaubitze. По их словам, гаубицы используют максимально осмотрительно и, после ведения огня, быстро покидают позиции, чтобы не быть обнаруженными. Также бойцы отметили, что PzH 2000 очень сложные и в разы превосходит те советские установки, которые используют российские войска.

Отметим, что 155-мм САУ 52 калибра делает шесть выстрелов в минуту. Она способна поражать вражеские цели на расстоянии до 40 км. При использовании активно-реактивных снарядов дальность стрельбы равна 67 км. Построена гаубица на базе узлов и агрегатов танка Leopard-2.