Volkswagen представил электрического преемника Passat (фото)

Volkswagen продолжает расширять свою электрическую линейку, пополняя ее инновационными моделями. На этот раз компания представила роскошный электроседан ID. Aero, который станет преемником Passat и займет место флагмана.

Новинка дебютировала в качестве концепта, но производитель отметил, что серийная версия практически полностью повторит шоу-кар. Седан выполнен в текущем языке дизайна электрического семейства ID. Его отличительными чертами являются обтекаемый кузов с покатой линией крыши и длинная колесная база, что гарантирует просторный салон. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23.

Если говорить о деталях, то узкие матричные фары, объединенные тонкой светодиодной полосой, идеально сочетаются с бампером с крупным воздухозаборником. Задние фонари выполнены в форме единой плашки и растянулись во всю ширину кормы. Дверные ручки выдвижные. Крышки зеркал заднего вида выполнены в контрастном оттенке. Также черный окрас имеет крыша модели. Ездит ID. Aero на 22-дюймовых колесных дисках с оригинальным дизайном.

Построен флагманский Volkswagen на модульной платформе MEB и оснащен аккумулятором на 77 кВтч, который обеспечивает пробег на одном заряде до 620 км. Официальной информации о силовой установке пока нет. Известно, что будет предложено несколько версий с отдачей от 184 до 300 л.с. Производство седана наладят сразу на двух заводах – в Китае и Германии. На рынок новинка выйдет в 2023 году.