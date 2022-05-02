Норвегия готовит к отправке в Украину самоходные гаубицы (фото)

Союзники продолжают поставлять в Украину военную технику и вооружение. В частности, Норвегия готовит к отправке в нашу страну гусеничные 155-мм самоходные гаубицы M109.

По данным норвежского издания Nettavisen, для борьбы с оккупантами намерены передать 20 артиллерийских установок. В настоящее время они сняты с хранения и отправлены на полигон для проверки.

Отметим, что на балансе вооруженных сил Норвегии находятся модернизированные САУ, которые получили индекс M109A3GN. От базовых они отличаются увеличенной дальностью стрельбы.