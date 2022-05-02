БелАЗ заинтересовался российскими моторами от подводных лодок

Ими планируют заменить американские дизельные двигатели Cummins

«БелАЗ» попал под санкции Европейского Союза в июне 2021 года. Они стали реакцией на экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая. На борту находился Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, задержанный в последствии инцидента в аэропорту белорусской столицы.

Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада. Позже санкции расширили из-за созданного правительством Лукашенка миграционного кризиса. Новая волна санкций накатилась на Беларусь весной этого года, после развязанной Москвой войны в Украине.

В результате «БелАЗу», как и многим российским автозаводам пришлось заняться «импортозамещением». Белорусский производитель тяжелой карьерной техники начал искать замену дизельным двигателям, которые ранее поставляли американская Cummins Inc. и немецкая MTU Friedrichshafen GmbH. Как стало известно, их планируют заменить российским дизельным мотором ДМ-185 Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ). На белорусские самосвалы будут устанавливать адаптированный для грузовиков корабельный 12-цилиндровый двигатель 12ДМ-185A. В базовой модификации такой агрегат выдает 2536 л.с. и используется, в том числе на российских подводных лодках.

Корабельный «дизель» ДМ-185 разработан в 2015 году при участии немецкой инжиниринговой фирмы FEV. Напомним, что на тот момент Россия находилась под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма, но немцев это не остановило. Созданный с их помощью мотор в России называют одним из самых перспективных российский тежелых «дизелей».