Новейшая РСЗО «Буревій»‎ встала на защиту Украины (видео)

Украинские военные начали использовать реактивные системы залпового огня «Буревій». Один из экземпляров этой установки был замечен в полевых условиях.

На видео показали, как РСЗО выезжает на позиции для того, чтобы нанести удар по оркам. Увы, сама работа системы по вражеским позициям в кадр не попала. Известно, что на этот момент в распоряжении наших бойцов только одна единица современной установки, но в скором времени их число может увеличиться.

РСЗО «Буревій» представляет собой модернизированную систему залпового огня «Ураган». Она построена на шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8 и отличается повышенной проходимостью. Установка использует современные системы наведения и контроля. Точные удары на расстояние до 60 км она наносит 220-мм реактивными снарядами.