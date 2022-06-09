Представлен обновленный Peugeot 408

«Китайскому» седану достался фирменный i-Cockpit с «виртуальной» приборной панелью

Peugeot представила обновленный 408 для китайского рынка. Внешне седан практически полностью повторяет европейского собрата. Экстерьер модели разработан в стилистике под названием «эстетика львиной души».

Переднюю его часть украшает безрамочная решетка радиатора с новым логотипом марки по центру. В плотную к ней подходят узкие фары, объединенные в один блок с острыми «клыками» ходовых огней. На корме — тонированные фонари, соединенные в одно целое широкой темной перемычкой с логотипом.

Также седану досталась фирменная архитектура i-Cockpit с виртуальной приборной панелью над рулевым колесом и клавишами на центральной консоли. В стандартном оснащении — 12-дюймовый центральный дисплей. Большинство элементов интерьера у «китайского» Peugeot 408 оригинальные. Еще одна особенность обновленного седана — традиционный рычаг переключения коробки передач вместо миниатюрного рычажка.

Пока для обновленного Peugeot 408 заявлен один мотор — 1,6-литровый турбированный мощностью 170 л.с. В пару ему предусмотрена шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

Для Европы марка готовит другой 408 — кросс-лифтбек, унифицированный с Citroen C4. По некоторым данным, новинку предложат, как с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками.