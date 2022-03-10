Новости В Мининфраструктуре рассказали, как избежать пробок на трассах (карта)

В настоящее время трассы государственного значения в Украине невероятно загружены. На некоторых участках пробки достигают нескольких километров. Это тормозит доставку военных грузов, лекарств и продуктов питания в горячие точки страны.

Чтобы избежать скопления огромного количества машин на главных дорогах страны, Министерство инфраструктуры разработало альтернативные маршруты передвижения. Глава ведомства убедительно попросил украинцев пользоваться ими.