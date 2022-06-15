Новейший Mercedes-Benz G-Class превратили в десантный бронеавтомобиль

На международной выставке вооружения Eurosatory 2022, которая проходит с 13 по 17 июня в Париже, на стенде Rheinmetall был представлен новейший десантный бронеавтомобиль Сaracal («Каракал»). Машина разработана на базе Mercedes-Benz G-Class последнего поколения в партнерстве с компанией Armored Car Systems (ACS). Навесное модульное бронирование обеспечивает надлежащий уровень баллистической и противоминной защиты.

«Каракал» имеет массу 4900 кг и оснащается 6-цилиндровый дизельным двигателем Евро 3 мощностью 249 л. с. Максимальная скорость составляет 140 км/ч. В качестве вооружения на поворотной турели установлен противотанковой ракетный комплекс.

Новинка специально разработана для авиадесантных бригад и спецподразделений. Конструкция Сaracal позволяет перевозить до двух машин в грузовом отсеке вертолетов CH-53K King Stallion или СH-47F Chinook. Последние также могут транспортировать машину в качестве подвесного груза.

ВИДЕО смотреть ЗДЕСЬ