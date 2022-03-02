Военная техника Новые беспилотники Bayraktar прибыли в Украину и уже заступили на дежурство

Украина продолжает получать от зарубежных партнеров новое вооружения для эффективной борьбы с оккупационными войсками. На днях к нам прибыла новая партия ударных беспилотников турецкого производства – Bayraktar TB2, которые уже заступили на боевое дежурство, сообщают в Минобороне.

За первые дни войны с российскими агрессором оперативно-тактические средневысотные беспилотные летательные аппараты показали свою высокую эффективность. С их помощью было подбито немало военной техники, в том числе и зенитно-ракетный комплекс «Бук». Помимо этого, Bayraktar TB2 помогает поломать военную логистику противника – на днях с помощью этого беспилотника был уничтожен железнодорожный состав с топливом.

Отметим, что Bayraktar TB2 может беспрерывно патрулировать территорию в течение 12 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км с помощью управляемых ракет с лазерным наведением или высокоточных авиабомб. Сколько именно было поставлено к нам Bayraktar TB2 не сообщается. Зато известно точное число высокоточного вооружения, прибывшего к нам из Дании – 2700 противотанковых гранатометов М72 LAW.