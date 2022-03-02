Новая Почта помогает украинскому населению и армии

Компания передала свой автопарк для выполнения различных социальных задач

Компания «Новая Почта» передала весь свой свободный автопарк на социальные нужды армии и территориальной обороны.

«Теперь наши Доккеры выполняют множество социальных заданий — развозят еду, продукты, медикаменты практически по всех зонах боевых действий», — написал на своей странице в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Сеть «Новой Почты» продолжает работать, доставляя грузы в те места, где это возможно и открывает в своих отделениях пункты приема гуманитарных грузов. Как написал Поперешнюк, ожидается много «гуманитарки» из-за границы, в частности, из Франции. В ближайшее время она будет доставлена в Украину. Помогают и многие другие страны мира.