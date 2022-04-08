Новые трофеи: бойцы ВСУ захватили ракетные комплексы «БУК» оккупантов

Российская армия в ходе боев с украинскими защитниками продолжает терять свою технику. Те экземпляры, которым удается уцелеть, переходят на службу ВСУ и работают против их предыдущих хозяев.

Так, в пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что наши бойцы захватили вражеское ПВО, а именно ракетный комплекс «БУК» и боевой пункт управления «БУК М1». Вся техника целая и пригодна к дальнейшему использованию.

Самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук» предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия. А вот зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» используется для защиты войск и объектов в ходе наступательных или оборонительных действий от ударов самолетов, вертолетов и крылатых ракет.