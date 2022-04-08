Страны ЕС ввели новые послабления для украинских перевозчиков

Украинские автоперевозчики теперь могут беспрепятственно передвигаться по ряду стран Европы. В частности, им не нужно получать разрешение на осуществление двухсторонних и транзитных перевозок в Греции и Словакии.

Аналогичные условия действуют для украинских перевозчиков в Румынии, Венгрии, Италии, Латвии, Эстонии, Болгарии и Турции. Это нововведение не бессрочное. Так, например, в Греции оно действует до 30 июня 2022 года, а в Словакии – до 31 августа этого года.

«Выражаем огромную благодарность всем тем, кто помогает Украине в борьбе с российским агрессором! Вместе победим!», – сказали в пресс-службе «Укртрансбезопасности».