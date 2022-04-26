Обещанные Польшей танки уже в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире местного телеканала Polsat рассказал, что страна передала свои танки украинской армии.

Чиновник не стал раскрывать подробности сделки и уточнять количество отданной техники. Он подчеркнул, что Польша выполнила свои обязательства относительно военной помощи Украине, а цифры сообщат когда придет время.

Моравецкий отметил, что взамен переданных Украине танков Т-72 польская армия получит британские танки Challenger 2.

Стоит отметить, что с начала вторжения российских войск в Украину Польша оказала военную помощь на общую сумму около 1,6 млрд долларов. Это второй результат по объемам поставок после США.