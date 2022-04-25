Впервые показаны в деле украинские РСЗО "Бастион-02" (видео)

Украинские артиллеристы продолжают наносить по российским оккупантам сокрушительные удары. И тому пример – вот это видео с боевого применения РСЗО “Бастион-02”, сообщает Defense Express.

РСЗО “Бастион” представляет собой модернизированный БМ-21 “Град” и установлена на шасси КрАЗ-6322 (6х6). Что же касается версии “Бастион-02”, то здесь уже применяется шасси КрАЗ-63221 с удлиненной колесной базой.

Это сделано для размещения дополнительного боекомплекта из 40 снарядов. Благодаря системе быстрой перезарядки его можно установить всего за 2 минуты. У простого “Бастиона” на перезарядку уходит до 7 минут.

Отметим, что три РСЗО “Бастион-02” из состава 92-й механизированной бригады были показаны на военном параде в Киеве 24 августа 2021 года.