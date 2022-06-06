Официально подтвердилась информация о поставке в Украину партии реактивных систем залпового огня M270 MLRS

Появилось официальное подтверждение о том, что Вооруженные силы Украины получат из Великобритании реактивные системы залпового огня M270 MLRS. Об этом сообщил министр обороны этой страны Бен Воллес, передает Defence Express.

Точное количество РСЗО для поставки пока неизвестно, однако, по данным BBC, это всего три таких установки. Это немного, хотя нужно учесть, что на вооружении британской армии находится только 37 M270 MLRS.

Уже в ближайшие недели украинские артиллеристы должны прибыть на одну из английских военных баз для прохождения обучения стрельбы из вышуказанных реактивных систем залпового огня. Отметим, что в начале июне мы уже писали о том, что в нашу страну бундесфвер может направить РСЗО Mars II (немецкий аналог M270 MLRS). Кроме того, официально заявлено на днях о перадаче четырех РСЗО M142 Himars из США, – это похожая система, только на колесном шасси и с вдвое меньшим количеством реактивных снарядов, – для чего эти установки уже прибыли в Европу для обучения наших военных.