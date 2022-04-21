Военная техника
Оккупанты готовятся использовать в Украине устаревшую технику – разведка
За 56 дней войны в Украине российская армия потеряла более 3000 единиц техники. Благодаря нашим защитникам эта цифра ежедневно увеличивается. Чтобы пополнить обеспечение оккупантов, в РФ начали снимать с хранения устаревшую советскую технику.
Как заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, расконсервации подлежит техника, которая хранилась в запасниках страны-оккупанта с 1970 года. Значительное внимание уделяется усилению артиллерийских и ракетных подразделений, непрерывно обстреливающих украинские города. Поэтому в своем большинстве в строй возвращается соответствующее вооружение.
Так, по данным разведки, в апреле с хранения сняли:
- 18 САУ «Мста-С» – из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Уссурийска;
- 28 САУ «Акация» – из арсенала 94 ГРАУ в Омске;
- 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акация» и 20 САУ «Гвоздика» – из арсенала комплексного хранения в Свердловской области;
- 15 РСЗО «Ураган» и 11 ТРК «Точка-У» – из арсенала 109 ГРАУ в Иркутской области;
- 6 РСЗО «Град», 8 РСЗО «Ураган» и 7 ТОМ РСЗО «Ураган» – из арсенала Западного ПО.