Оккупанты готовятся использовать в Украине устаревшую технику – разведка

За 56 дней войны в Украине российская армия потеряла более 3000 единиц техники. Благодаря нашим защитникам эта цифра ежедневно увеличивается. Чтобы пополнить обеспечение оккупантов, в РФ начали снимать с хранения устаревшую советскую технику.

Как заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, расконсервации подлежит техника, которая хранилась в запасниках страны-оккупанта с 1970 года. Значительное внимание уделяется усилению артиллерийских и ракетных подразделений, непрерывно обстреливающих украинские города. Поэтому в своем большинстве в строй возвращается соответствующее вооружение.

Так, по данным разведки, в апреле с хранения сняли: