Санкционное будущее российского авторынка — минус 50% продаж в 2022 году

В России прогнозируют существенное падение продаж на первичном авторынке

Экономические санкции серьезно ударят по российскому авторынку. По итогам 2022 года падение продаж новых автомобилей составит 50% и достигнет примерно 800 тысяч единиц. Решающим фактором формирования такой ситуации стала нехватка импортных комплектующих, повлекшая за собой остановку целого ряда российских автозаводов. Не могло не сказаться и практически полное отсутствие автокредитов. На их долю приходилось до 60% продаж.

В марте 2022 года в России было продано 55 129 новых легковых автомобилей. Это на 62,9% меньше, чем годом ранее. Существенное падение продаж продемонстрировали все наиболее популярные среди россиян бренды.

С начала российской военной агрессии свою деятельность в этой стране приостановили компании Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi и альянс Stellantis, который выпускал на заводе под Калугой автомобили Peugeot, Citroen и Opel. А американский General Motors принял решение полностью уйти из России.

Судорожно пытаясь спасти автомобильную промышленность, правительство России разрешило выпускать автомобили без систем ABS и ESP и с двигателями класса Евро-0. Предполагается, что первые «упрощенные» машины сойдут с конвейера АвтоВАЗа уже в начале лета. Именно за их счет рассчитывают поднять уровень продаж.