Оккупанты лишились командного пункта для зенитно-ракетного комплекса С-300

Рашистские войска продолжают терять дорогостоящую военную технику. На этот раз бойцы ВСУ захватили весьма ценный трофей – передвижной командный пункт зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

Командный пункт 5H63C cмонтирован на шасси Ф20, которое в свою очередь построено на базе МАЗ-543М (8х8). Здесь установлен многофункциональный локатор подсветки целей и наведения ракет на цель. Одновременно может наводиться до 12 ракет на шесть целей различного класса. Кроме того, производится подсветка помех как пассивных, так и активных.

Командный пункт состоит из устройства РПЕ30Н6 – контейнера Ф1С, с приемо-передающей аппаратурой, а также кабины боевого управления – аппаратного контейнера Ф2К. Система электропитания 5С18А обеспечивается двумя газотурбинными агрегатами и генератором отбора мощности (от двигателя МАЗ-543М). Для повышения эффективности работы в состав командного пункта входит также телескопическое антенно-мачтовой устройство.