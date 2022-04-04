ВСУ захватили хваленый бронеавтомобиль «Тайфун» оккупантов (видео)

Украинские защитники показали новый трофей, который удалось захватить у российских оккупантов. Речь идет о самом защищенном бронеавтомобиле РФ – КАМАЗ-63968 (6х6), известном как «Тайфун-К».

В этот раз нашим бойцам не пришлось тратить на захват техники орков ни единого патрона. Машина класса MRAP попросту увязла в украинском черноземе и оккупанты, спасаясь бегством, бросили ее. Для того, чтобы извлечь бронеавтомобиль, пришлось задействовать два трактора. Спустя пять минут хваленный российский КАМАЗ выбрался из «ловушки» и теперь послужит ВСУ.

Отметим, что бронеавтомобиль «Тайфун-К», который находится на вооружении РФ с 2015 года, имеет стандарт защиты STANAG 4569. Броня 4-класса защищает от пуль калибра 14,5 мм. Также технике не страшны подрывы противотанковыми минами (8 кг в тротиловом эквиваленте). Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат. В движение ее приводит турбированный дизельный мотор ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с.