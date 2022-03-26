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«Корисна карта» теперь в приложении на iOS
Сервис «Корисна карта» компании «ЛУН Місто» заработал дне недели назад и изначально предоставлял информацию о работающих продуктовых магазинах, АЗС и почтовых отделениях. Сейчас на карте отображаются работающие:
- аптеки и информация о наличии в них инсулина;
- отделения медицинских лабораторий;
- АЗС и наличие топлива с указанием цен;
- почтовые отделения;
- кафе и рестораны.
- бюветы с водой.
Чтобы пользователем было проще находить все эти сервисы на местности, команда «ЛУН Місто» разработала приложение для iOS.
Сервис работает на всей территории Украины. Данные постоянно обновляются, а навигация ограничена таким образом, чтобы картой не могли воспользоваться враги.