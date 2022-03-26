Новости «Корисна карта» теперь в приложении на iOS

Команда «ЛУН Місто» расширяет возможности сервиса «Корисна карта»

Сервис «Корисна карта» компании «ЛУН Місто» заработал дне недели назад и изначально предоставлял информацию о работающих продуктовых магазинах, АЗС и почтовых отделениях. Сейчас на карте отображаются работающие:

аптеки и информация о наличии в них инсулина;

отделения медицинских лабораторий;

АЗС и наличие топлива с указанием цен;

почтовые отделения;

кафе и рестораны.

бюветы с водой.

Чтобы пользователем было проще находить все эти сервисы на местности, команда «ЛУН Місто» разработала приложение для iOS.

Сервис работает на всей территории Украины. Данные постоянно обновляются, а навигация ограничена таким образом, чтобы картой не могли воспользоваться враги.