Оккупанты лишились редкой самоходной гаубицы «Хоста»

Вооруженные силы Украины пополняются все новыми и новыми боевыми трофеями российских оккупантов. И тому пример – вот эта САУ 2С34 «Хоста», захваченная на днях. На ее борту появилась эффектная надпись, отправляющая все вражеские самоходные артиллерийский установки по аналогии с «русским кораблем».

Что же касается 2С34 «Хоста», то это довольно редкий улов, ведь таких машин с 2003 года изготовили всего около 50 штук. Эта модель является глубокой модернизацией 2С1 «Гвоздика» – первой в мире серийной плавающей САУ, разработанной на ХТЗ еще в 1969 году.

На «Хосте» в первую очередь была заменена 122-мм пушка на новую, полуавтоматическую в 120-мм, которая может использоваться и в качестве гранатомета. Также появилась возможность использовать управляемые снаряды типа «Китолов-2», с наведением по лазеру. Боекомплект – 40 снарядов. Видоизменилась также и башня.

Скорострельность увеличилась вдвое – с 4 до 9 выстрелов в минуту. Максимальная дальность осталась практически та же – 14 км, а вот минимальная (без рикошета) сократилась с 4 до 1,5 км, а при стрельбе минами – до 0,4 км. САУ получила также оптико-электронную систему разведки и целеуказания, а также автоматизированную систему управления в двух плоскостях.

Гусеничное шасси представляет собой модернизированную МЛ-ТБ. Экипаж составляет 4 чел. Боевая масса – 16 т. Габаритные размеры: 7260 мм х 2850 мм х 2827 мм. Применяется дизельный двигатель ЯМЗ-238Н мощностью 300 л. с. Максимальная скорость: по шоссе – 60 км/ч, по местности – 32 км/ч, на плаву – 4,5 км/ч. Запас хода – 500 км.