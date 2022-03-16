Ford Explorer урезали список опций

Из-за нехватки полупроводников кроссовер остался без блока управления климат-контролем для задних пассажиров

Мировая автомобильная отрасль продолжает испытывать дефицит полупроводников, первые признаки которого появились в конце 2020 года. Не удалось избежать этой проблемы и Ford.

Как сообщило издание Automotive News, руководство компании приняло решение временно поставлять и продавать автомобили без чипов, управляющих функциями не связанными в безопасностью. Соответствующее заявление было сделано на собрании Национальной ассоциации автомобильных дилеров США (NADA). Недостающие детали дилерам для установки обещают поставить в течение года.

В частности, кроссовер Ford Explorer будут отгружать без блока управления климат-контролем для задних пассажиров. Его можно будет установить дополнительно после окончания дефицита микрочипов.

Ранее из-за проблем с полупроводниками ряда функций лишились некоторые модели Cadillac и Chevrolet. Так Chevrolet пришлось отказаться от подогрева сидений, а Cadillac — от ассистента парковки. Но есть и более серьезные «потери» — Jeep Grand Cherokee временно остался без фирменной пневматической подвески Quadra-Lift.