Оккупанты лишились РСЗО "Ураган"

Сегодня, 7 марта вражеские силы РФ лишились первой реактивной системы залпового огня БМ-27 “Ураган”, направленной на уничтожение украинского населения. До этого наши бойцы за несколько дней войны подбили уже не один десяток российских БМ-21 “Град”.

Отметим, что БМ-27 “Ураган” выпускалась с 1975 по 1991 г. и до сих пор находится на вооружении. Эта РСЗО имеет 16 реактивных снарядов калибра 220 мм. Они имеют дальность до 35 км. А площадь поражения залпом, который может быть произведен всего за 20 с, составляет 42 га.

“Ураган” построен на шасси ЗИЛ-135ЛМ (8х8). Габаритные размеры: длина 9,63 м, ширина – 2,80 м и высота – 3,22 м. Боевая масса составляет 20 т. Экипаж – 4 чел. В движение машину приводят два двигателя ЗИЛ-375 – V8, 7,0 л, мощностью по 180 л. с. каждый. Максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч. Запас хода – 570 км.

Отметим, что БМ-27 “Ураган” есть и в украинской армии. На выставке “Оружие и безопасность 2017” в Киеве был показан модернизированный “Ураган” – под названием ”Бастион-03″, на шасси КрАЗ-63221 (6х6).