Переданный Украине ЗРК С-300 уже несет боевое дежурство

Зенитные ракетные войска воздушного командования «Південь» получили ЗРК С-300, переданный одной из стран-партнеров, сообщается на официальной страничке Командування Повітряних Сил ЗСУ в Фейсбук. Данный комплекс существенно повысил противовоздушную оборону в южном регионе.

ЗРК С-300 был принят на вооружение еще в 1979 году. Это довольно эффективное средство ПВО, способное поражать самолеты и ракеты на высоте до 27 км и дальности до 150 км, летящие со скоростью до 2800 м/с. Комплекс может одновременно обстреливать до 6 целей. Минимальное время между пуском пакет – всего 3 с.

С-300 может базироваться как на колесном шасси – МАЗ-543 (8х8), так и на гусеничном – «Объект 830». Кроме того, имеется и вариант С-300ПТ, оборудованный на полуприцепе. Время свертывания и развертывания С-300ПС/ПМУ составляет около 5 минут.

В состав ЗРК С-300ПС входит машина радиолокационного обнаружения 5Н64С, пункт управления 5К56С и до шести ракетных комплексов 5Ж15С.