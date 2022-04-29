Полицейскую погоню за угонщиком скорой помощи сняли на видео

Преследовать правонарушителя полицейским пришлось почти 130 километров

Телеканал Fox News опубликовал видео полицейской погони с участием автомобиля скорой помощи на одном из шоссе в Чикаго. Угонщиком оказался 46-летний местный житель. Уйти от преследования полицейских он пытался даже после того, как ему прострелили заднее колесо. Остановить злоумышленника удалось только через 128 км.

Поняв, что сбежать не удастся, он остановился посредине шоссе и даже сел на колени и поднял руки вверх. Но спустя мгновение бросился на утек и попытался остановить несколько проезжающих мимо автомобилей.

Даже сбитый с ног угонщик сопротивлялся аресту, но избежать наручников ему не удалось. Теперь его ждет наказание не только за угон служебного автомобиля, но и за сопротивление сотрудникам полиции. Каким оно будет, решит суд.