Под Черниговом захвачены вражеские зенитно-ракетные комплексы «Тор»

Бойцы Чернигово-Северской теробороны захватили российские зенитно-ракетные комплексы «Тор». Теперь они уже не будут стрелять по нашим целям и после небольшого ремонта встанут на защиту украинской земли от оккупантов.

Отметим, что ЗРК «Тор» 9А330 был поставлен на вооружение еще в 1983 году, а в 1991-м появилась модернизированная версия – 9А331. Машина с внушительными габаритами (7,5 х 3,3 х 5,1 м) способна обнаруживать цели на расстоянии до 27 км. При этом количество обнаруживаемых и сопровождаемых целей достигает 48.

Поражение целей происходит: по дальности – на расстоянии до 12 км, по высоте – до 6 км. Вооружение ЗРК «Тор» включает восемь (на некоторых вариантах – до 16) зенитных ракет, которые могут настигать объекты, летящие со скоростью до 700 м/с.

ЗРК «Тор» имеет массу 34 т и приводится в движение дизельным двигателем V12 мощностью 830 л. с. Максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч, запас хода – 500 км. Время перевода из походного положения в боевое составляет около 3 минут. Экспортная стоимость одного ЗРК «Тор» – порядка 25 млн долларов.