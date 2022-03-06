Предприятие Polycar готово восстанавливать военную технику для борьбы с агрессором

Отечественная компания «Спец-Ком-Сервис», которая известна изготовлением разнообразных кузовных надстроек для коммерческих автомобилей под брендом Polycar, решила помочь украинской армии в борьбе над российскими оккупантами. На предприятии готовы отремонтировать и восстановить различную колесную военную технику, поврежденную в ходе боев или просто находящуюся в нерабочем состоянии.

Для этого имеются все необходимые производственные мощности в центре страны, а также опытный коллектив, готовый оперативно взяться за дело. Причем все работы будут выполнены совершенно бесплатно. С соответствующим заявлением коллектив компании Polycar обратился в Генеральный штаб Украины, Министерство обороны и Национальную гвардию Украины.