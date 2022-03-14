Под Харьковом подбили уникальный вездеход оккупантов

Возле Харькова украинские бойцы сумели подбить сверхмощный вездеход российских оккупантов. Это двухзвенный гусеничный тягач ДТ-30, который изготовлен на ОАО «Витязь» (Ишимбайский завод тракторного машиностроения.

Изначально этот гигант предназначался для транспортировки вооружения и личного состава в особо тяжелых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока. А к нам это чудо техники, по всей видимости, попало в качестве мастерской технического обслуживания для ЗРК «Тор». Хотя не исключено, что это транспортер боеприпасов. Враг решил победить весеннюю распутицу вот такой техникой. Не вышло – тягач ДТ-30 сгорел.

Отметим, что ДТ-30 имеет снаряженную массу 28 т и грузоподъемность 30 т. Габаритная длина его составляет 16 490 мм, ширина – 3110 мм и высота 3990 мм. Кабина рассчитана на экипаж из 5 человек. Машина укомплектована дизельным двигателем ЯМЗ-847.10 рабочим объемом 25,86 л и мощностью 800 л. с. Удельный расход топлива немаленький – 120 л в час.

Максимальная скорость на суше – 45 км/ч. Вездеход существует и в версии амфибии – ДТ-30ПМ, скорость на плаву составляет 5-6 км/ч, а в случае установки гребного винта может достигать 15 км/ч.