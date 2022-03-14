«ПриватБанк» увеличил лимит снятия наличных до 100 тысяч грн в сутки

Лимит на одноразовую операцию по картам банка составляет 20 тысяч грн

«ПриватБанк» разрешил клиентам банка снимать до 100 тысяч грн в сутки с пластиковых карт и счетов. Снять средства можно, как в кассах отделений, так и в банкоматах. При этом лимит на одноразовую операцию по картам «ПриватБанка» в банкоматах составляет 20 тысяч грн и 10 тысяч грн по картам других украинских банков. Действует он в течение трех часов.

Также снять до 6 тысяч грн можно в через POS-терминалы «ПриватБанка» на кассах 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС. В их числе Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие.

В общей сложности, на сегодняшний день работают почти 5600 банкоматов и 90 тысяч POS-терминалов, через которые можно расплатится за товары и услуги банковской картой. Как сообщили в «ПриватБанке», проблем с наличными в банкоматах нет.