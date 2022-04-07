Под Киевом замечены армейские грузовики Ashok Leyland Stallion

Сегодня в теробороне используются самые различные автомобили, в том числе и весьма экзотические для нашего рынка. На днях в освобожденный от рашистов город Буча, что в Киевской области, была привезена гуманитарная помощь для местных жителей. Так вот ее доставил весьма интересный армейский грузовик индийского производства – Ashok Leyland Stallion Mk IV (4х4), который сегодня эксплуатируется в общественном объединении «Reспубліка. Брати по Зброї».

Отметим, что Ashok Leyland Stallion Mk IV выпускается на заводе Vehicle Factory Jabalpur и пришел на смену модели Stallion Mk III, появившейся в 1998 году. Сегодня этот автомобиль является основным среднетоннажным грузовиком в индийской армии, где таких машин насчитывается около 60 тыс. ед.

Вариант 4х4 имеет грузоподъемность 5 т и оснащается двухместной кабиной со спальным местом, унифицированной с моделью Ford Cargo предыдущих поколений. Габаритная длина равна 7,36 м, ширина – 2,5 м и высота – 2,9 м. Дорожный просвет – 330 мм.

В движении машину приводит турбодизель Ashok Leyland W06DTi стандарта Евро 2, мощностью 177 л.с. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Автомобиль изначально создавался для экстремальных условий – может эксплуатироваться в высокогорных районах (до 5500 м над уровнем моря) и работать при температурах от – 35С до +55С. Грузовик способен преодолевать подъемы крутизной до 60%, уклоны – до 30%, брод – глубиной 0,76 м и брать стенку в 0,5 м. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Выпускается также и трехосная версия автомобиля – с колесной формулой 6х6. Она имеет туже грузоподъемность, но повышенную полную массу – не 12,2, а уже 14,5 т. Здесь установлен более мощный, 230-сильный двигатель.

Как эта машина попала в Украину, точно не известно. Однако напомним, что еще в 2018 году на Бориспольском автозаводе начались испытания полноприводной модели Ashok Leyland Guru (4х4), которой хотели заменить давно устаревшие ГАЗ-66, эксплуатируемые сегодня в ВСУ.