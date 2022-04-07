Пьяных водителей на дорогах не уменьшилось – статистика от полиции

Уже 43 день Украина защищается от российских оккупантов. Несмотря на то, что в стране идет война и гибнут люди, некоторые водители продолжают садиться пьяными за руль автомобиля. Они создают аварийные ситуации, тем самым увеличивая смертность среди украинцев.

Первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что с 24 февраля по 4 апреля 2022 года было составлено 5719 административных материалов на водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения. То есть социальная ответственность и законопослушность украинцев в условиях войны очень низкая. Это конечно же играет на руку врагу и приводит к хаосу.

«Тема пьяного вождения, к сожалению, актуальна и во время войны. Пока одни защищают нашу страну от армии без морали и правил, другие — в тылу, заливают глаза алкоголем, а затем садятся за руль и уезжают. То есть те жизни, которые не даем уничтожить врагам, уничтожают свои же, залившись водкой. Нередко такие водители не только убиваются сами, но еще и убивают других, калечат жизнь людей», – написал Белошицкий на своей странице в Facebook.