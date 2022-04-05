«Автолюкс» возобновил перевозки по Украине и в Европу

Украинская компания «Автолюкс», которая является лидером пассажирских автобусных перевозок, запускает часть регулярных рейсов. Первые поездки запланированы на 7 апреля.

Как заявили в пресс-службе перевозчика, изначально возобновят маршруты Киев-Вроцлав и Одесса-Варшава (в оба направления). Первый будет следовать через Умань, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Краков, Катовице и Ополе. Второй – через Умань, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Люблин. Расписание рейсов и стоимость билетов можно посмотреть на официальном сайте компании.