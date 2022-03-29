Первая медицинская помощь в одном приложении — TacticMedAid

В Украине создали приложение об оказания первой медицинской помощи

В условиях военных действий навыки оказания первой медицинской помощи могут спасти жизнь вам и вашим близким. Но, к сожалению, не все из нас знают, как помочь пострадавшему. Алгоритм действий до медицинской помощи по адаптированным военным и гражданский протоколам изложен в запущенном в Украине новом мобильном приложении TacticMedAid.

В разделе для гражданских рассказывают о том, что нужно делать при кровотечениях, самой распространенной причине смертей в условиях войны. В частности, как оказать помощь при отсутствии медицинской аптечки. В разделе для военных речь идет об алгоритмах действия при разных видах травм и ранений в условиях боевых действий.

Приложение TacticMedAid доступно для iOS-устройств. Загрузить его можно по ссылке.

Также создана база с актуальной информацией об открытых аптеках, контактах врачей, работающих травмпунктах и медресурсах по всей территории Украины. Проект разработан консалтинговым агентством по здравоохранению One Health.

Информацию об открытых аптеках с указанием наличия инсулина и работающих медицинских лабораториях можно найти и на «Корисній карті». Также на ней отображаются работающие супермаркеты, кафе, рестораны, АЗС и бюветы с водой. Сервис работает по всей территории Украины. Приложение для iOS можно скачать здесь.