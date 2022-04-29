Военная техника Показана партия гаубиц M777 во время отправки из США в Украину

Опубликованы интересные фотографии 155-мм гаубиц М777, которые американские морпехи готовят для отправки в Украину. Орудия запечатлены во время погрузки на военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии. Как отметил советник Пентагона Джон Кирби, украинская армия уже получила половину из 90 запланированных к передаче М777.

Отметим, что 155-мм гаубица M777 выпускается подразделением компании BAE Systems – Global Combat Systems с 2005 года и состоит на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и США.

Она имеет дальность стрельбы до 24 км, а при использовании управляемых через GPS снарядов Excalibur – до 40 км. Начальная скорость снаряда – 827 м/с. Скорострельность: от 2 до 7 выстрелов в минуту. Здесь используется цифровая система управления огнем, аналогичная той, что и на самоходніх гаубицах M109A6 Paladin.

Благодаря активному использованию в конструкции титана масса гаубицы составляет всего 4200 кг, что значительно меньше, чем у 155-мм орудия M198, принятого на вооружение в 1979 году. Для буксировки M777 подходит автомобиль массой от 2,5 т и выше, оборудованный пневмотормозами.