Показаны самые уязвимые места российской бронетехники

Вооруженные силы Украины, включая бригады территориальной обороны эффективно противостоят российским оккупантам, ликвидируя вражескую бронетехнику. Чтобы таких трофеев становилось как можно больше в сети появилась наглядная схема самых уязвимых мест бронированной колесной техники.

Начнем с наиболее защищенной российского бронеавтомобиля – КамАЗ «Тайфун-К», на днях подбитого нашими военными. Повалить эту «крепость на колесах» не так-то и сложно – достаточно кинуть коктейль Молотова на лобовое стекло, люки в крыше или на воздухозаборники двигателя, которые находятся позади кабины. Также рекомендуется всеми возможными способами проколоть шины.

Далее расскажем о небольшом бронеавтомобиле ГАЗ «Тигр», десятки которых с успехом уже подбили украинские защитники. Эта машина также не устоит против коктейля Молотова, брошенного на лобовое стекло, решетку радиатора, воздухозаборники на капоте или люки в крыше. Шины также нужно пробивать.

Переходим к БТР-82А. Его самыми слабыми местами перед коктейлем Молотова являются лобовые люки, люки на крыше, люки по бортам и, конечно же, воздухозаборники моторного отсека сзади. Полезно также поджечь боевой модуль. И опять-таки прокалываем шины.

А теперь про такие распространенные в российской армии грузовики как «Урал» и «КамАЗ». Многие из них попали к нам в бронированном варианте – с защищенной кабиной и десантным отсеком. Однако коктейль Молотова все равно сделает свое дело, если его бросить в правильное место. Это опять-таки лобовое стекло, решетка радиатора, люк в крыше и, конечно, бензобак с левого борта. Любыми средствами пробиваем шины.

Эти рекомендации должны помочь всем нам остановить противника и освободить украинскую землю. По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты за четверо суток военных действий потеряли 29 самолетов, 29 вертолетов, 191 танк, 816 ед. бронированной техники, 291 автомобиль, 71 пушку, 21 установку БМ-21 «Град» и 1 ЗРК «Бук». Победа будет за нами!